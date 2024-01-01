Мизулина заметила Шарлота в новогоднем эфире ТНТ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в Telegram-канале, что в новогоднем эфире на ТНТ показали певца Шарлота, находящегося в СИЗО. В отношении артиста после возвращения в Россию возбудили несколько уголовных дел, в том числе за сожжение паспорта РФ.

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Одних убрали — других достали. Мои подписчики внимательно смотрели «голубые огоньки» на ТВ. Пропагандистку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) Алену Швец, выступавшую против СВО, которой Роскомнадзор заблокировал ряд песен и видео, показали в новогоднем эфире на Первом [канале]. А на ТНТ — находящегося в СИЗО горе-певца и русофоба Шарлота. Интересно зачем, — поинтересовалась Мизулина.

Помимо уголовного дела за сожжение российского паспорта, молодому исполнителю в России также предъявили обвинения в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. По решению суда Шарлот будет находиться под стражей как минимум до 24 января.

Шарлоту может грозить до шести лет лишения свободы только по двум уголовным делам. Звездный адвокат Сергей Жорин усомнился, что певцу удастся избежать этого наказания.