Эксперты назвали самые недооцененные туристические направления в РФ

В России есть интересные направления, которые не пользуются популярностью у туристов. Среди них — Золотой хребет на Чукотке и озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Путешествий».

Эксперты уточнили, что на Чукотке значительный интерес для путешественников представляет также заброшенный военный поселок Гудым.

В пресс-службе пояснили, что туристы редко бывают в долине реки Бикин в Хабаровском крае. Вместе с тем, там сохранились леса доледникового периода, проживают представители коренных народов, водятся амурские тигры.

В сельском поселении Хатанга на Таймыре находятся одна из самых северных православных церквей, музей мамонтов, этнопарк Каталык.