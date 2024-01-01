Бывает такое у девушек — кукуха поехала из-за того, что им кажется, что они должны выглядеть на фотографии лучше, чем в жизни. Пусть лет 10 походит без паспорта, со справкой, может, там фото будет удачнее. Сжигание паспорта должно быть приравнено к отказу от гражданства и от всех прав, которыми наделяется гражданин России, — добавил Милонов.