Житель Тюмени стал третьим в истории РФ лотерейным миллиардером

В России появился третий лотерейный миллиардер по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото». Билет был куплен в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя лотерей «Столото».

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«По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретен в Тюмени», – говорится в сообщении.

«Столото» выразило поздравления очередному российскому миллиардеру и отметило, что ждет победителя в лотерейном центре компании в Москве для оформления выигрыша.

До этого в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото» заявили о лотерейном миллиардере, которым оказался житель Нижнего Новгорода.