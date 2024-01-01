Житель Тюмени стал третьим в истории РФ лотерейным миллиардером

В Москве прошел очередной розыгрыш лотереи «Русское лото». По его итогам житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя лотерей «Столото».

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В пресс-службе пояснили, что лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю приз в размере 1 млрд рублей, был приобретен в Тюмени.

Победитель стал третьим участником новогодних розыгрышей «Русского лото», которому повезло выиграть главный приз, рассказала операционный директор по маркетингу компании «Столото» Варвара Басанович.

Она пояснила, что тюменца ждут в лотерейном центре «Столото» в Москве для оформления выигрыша.