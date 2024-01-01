На Сахалине отменили угрозу цунами

Угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" отменена угроза цунами", - говорится в сообщении.

Максимальная высота волны была зарегистрирована в Холмском городском округе и составила 18 см.

Угрозу цунами на Сахалине объявляли после землетрясений в Японии. Также тревога объявлялась в Хабаровском крае, в населенных пунктах Приморья. Опасных волн зарегистрировано не было.

В Японии 1 января произошло более 30 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6.