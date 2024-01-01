Волна цунами в Находке прошла практически незаметно

Волна цунами в Находке прошла почти незамеченной, заявили в администрации региона.

«Цунами прошло практически незаметно», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Сахалинской области объявило об угрозе цунами.

Также об угрозе цунами до 0,3 м предупредили во Владивостоке.

Максимальная высота волны в Приморье из-за цунами составит около 1,2 м.