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Волна цунами в Находке прошла практически незаметно

Волна цунами в Находке прошла почти незамеченной, заявили в администрации региона.

Волна цунами в Находке прошла практически незаметно
© РИА Новости

«Цунами прошло практически незаметно», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Сахалинской области объявило об угрозе цунами.

Также об угрозе цунами до 0,3 м предупредили во Владивостоке.

Максимальная высота волны в Приморье из-за цунами составит около 1,2 м.

В Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.

Общество