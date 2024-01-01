Раввин рассказал, как российские иудеи встречают Новый год
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода рассказал, как иудеи встречают светский Новый год, передает РИА Новости.
По его словам, согласно принципам Иудаизма, наряжать елку и приглашать Деда Мороза не полагается, но можно поздравить близких за праздничным столом, выпив бокал кошерного шампанского.
Большинство евреев, проживающих в странах бывшего СССР, выросли в нерелигиозных семьях, где Новый год был одним из главных праздников. Поэтому те люди, которые в новое время решили жить по иудейским законам, продолжают вспоминать с теплом об этом празднике, отметил Борода.
"Традиционные новогодние блюда в рамках закона кашрута (свод правил о питании – прим. ред.), добрые поздравления друг другу и радость от атмосферы праздника - это ценности, которые иудеи России разделяют со всеми народами страны", - поделился раввин.
Глава еврейской общины также пожелал россиянам в новом году счастья, благополучия и мира, чтобы их молитвы и добрые пожелания были услышаны и исполнены.
Согласно еврейскому лунно-солнечному календарю новый 5784 год наступил 15 сентября. Тогда и отмечается еврейский Новый год, или праздник Рош а-Шана.