Год семьи: Какие пособия и льготы существуют в России для семей с детьми

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й год Годом семьи. Это означает, что к семьям в течение года будет обращено пристальное внимание государства.

История Года семьи в России

Видео дня

Год семьи у нас в стране уже был. В 2008 году. В тот был зафиксирован высокий показатель рождаемости после 1991 года.

"Есть темы, которые давно требуют особого внимания. Год семьи даст им возможность выйти из "тени", из периферии обсуждения. Например, давно назрел вопрос целенаправленной комплексной поддержки молодой семьи, начиная с определения ее статуса. Студенты-очники создают семьи во время учебы в вузе, а у нас до сих пор не разработаны меры ее поддержки", - сказала ранее в интервью "Российской газете" заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Или вопрос о статусе многодетной семьи, в решение которого уже вмешался президент. 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил оперативно установить федеральный статус многодетной семьи.

Как подчеркивает Анна Кузнецова, ситуация порой доходит до абсурда, когда семья, переезжая из одного региона в другой, вынуждена снова собирать документы, чтобы доказать, что она многодетная.

"И тут выясняется, что по новому месту жительства льготы ей уже не положены, так как под категорию многодетных она конкретно в этом регионе не попадает", - поясняет депутат.

Поэтому и нужен федеральный статус многодетной семьи. И это одна из приоритетных задач для законодателей на 2024 год.

Статистика рождаемости

Рождаемость падает и уже не первый год. Самая низкая рождаемость с послевоенных лет в России была зафиксирована в 1999 году. Тогда родились 1 млн 214 тыс. детей. Расти рождаемость начала с 2002 года. В 2014 году был ее пик - за год родились почти два миллиона детей. А с 2016 года началось движение вниз.

Впрочем, эксперты успокаивают. Так, по мнению заведующей лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, существуют волны рождаемости в 20-25 лет, то есть идет чередование малочисленных поколений и многочисленных.

"И эти волны еще долгое время будут формировать половозрастной состав населения, а, следовательно, и процессы рождаемости, брачности. Так, нерожденные жизни 40-х годов прошлого века дали малочисленное поколение свое и своих детей в 70-е годы, затем уже это поколение дало снижение брачности и рождаемости, которое было бы более сильным, если бы не меры демографической политики 80-х. Но эти меры не смогли в полной мере заработать, так как начался распад страны, нелегкие 90-е вызвали резкое падение рождаемости в конце 90-х годов прошлого века - начале 2000-х", - объясняет эксперт.

Сейчас это малочисленное население достигло 20-30 лет, возраста, в котором браки самые многочисленные. Таким образом, по мере постепенного вступления поколения 90-х в бракоспособный возраст будет расти и число браков, и число рождений.

Пособия для семей с детьми в России

Сегодня мерами поддержки семей с детьми до 17 лет сегодня охвачены более 13 миллионов таких семей в России.

Пособие по беременности и родам (для работающих женщин)

Назначается на основании электронного листка нетрудоспособности. Женщина может обратиться за этим пособием, когда исполнится 30 недель беременности).

Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью:

70 календарных дней - до родов, 70 календарных дней - после родов.

84 календарных дня - до родов в случае многоплодной беременности, 86 календарных дней - (в случае осложненных родов), 110 календарных дней - (при рождении двух и более детей) после родов.

Куда обращаться за пособием

Оно назначается проактивно (без подачи заявления) Социальным фондом России.

Единое пособие на детей от 0 до 17 лет с 1 января 2023 года

На это пособие имеют право беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности.

Семьи c детьми.

Один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.

Все они должны быть гражданами России.

Как назначают пособие

Для того, чтобы получить пособие, среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе проживания.

У семьи не должно быть излишнего имущества (10 особняков, яхт и личных самолетов).

Применяется "правило нулевого дохода": у взрослых членов семьи должен быть заработок или объективные причины для его отсутствия.

Пособие назначается один раз в год (на 12 месяцев).

Беременным женщинам пособие назначается с месяца постановки на учет в женской консультации (но не ранее срока в 6 недель беременности) и до месяца родов или прерывания беременности (включительно).

Как рассчитывается пособие

50% регионального прожиточного минимума - базовый размер выплаты на ребенка и для беременных женщин.

75% от регионального прожиточного минимума - если при назначении базового размера пособия среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума.

100% регионального прожиточного минимума - если при назначении пособия в размере 75% от ПМ, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума.

Куда обращаться за пособием

Можно подать заявление в личном кабинете на сайте Единого портала государственных услуг. Можно обратиться в МФЦ. Или в территориальные органы Социального фонда России.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет (работающие граждане)

Пособие полагается работающим гражданам, которые воспитывают родившегося ребенка. Это может быть мать, отец, дедушка или бабушка, опекун.

При этом гражданину необходимо обратиться к работодателю с заявлениями на отпуск по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Работодатель принимает заявления и сообщает об этом в Социальный фонд России. Социальный фонд сам собирает все документы.

Пособие выплачивается в течение 1,5 лет. С 2024 года право на получение пособие сохранится и в случае, если родители работают в декрете.

Пособие на ребёнка до 3-х лет (при рождении с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. первого ребёнка)

На это пособие имеют право малообеспеченные семьи (родители, опекуны), у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022г года родился (был взят под опеку) первый ребенок. При этом необходимо, чтобы среднедушевой доход в семье был ниже 2-х прожиточных минимумов в регионе проживания.

Куда обращаться за пособием

В МФЦ, либо в территориальный орган социальной защиты по месту проживания. Также его можно оформить в личном кабинете на госуслугах (www.gosuslugi.ru).

Пособие на ребёнка до 3-х лет (на третьего ребёнка или последующих детей, рожденных до 31 декабря 2022 года)

На данное пособие имеют право семьи при рождении (до 31 декабря 2022 года) третьего и последующего ребенка. Главное условие - среднедушевой доход в семье должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Также на пособие имеют право работающие родители, безработные с ограниченными возможностями по трудоустройству.

Куда обращаться за пособием

В МФЦ, лично в территориальный орган социальной защиты.

Пособие неработающим трудоспособным лицам, ухаживающими за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы

За пособием может обратиться неработающий трудоспособный гражданин (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), который воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 1 группы. Также это пособие распространяется и на граждан, которые не являются родственниками или приемными родителями детей-инвалидов.

Куда обращаться за пособием

В территориальные органы Социального фонда России или МФЦ. Можно также подать заявление на портале госуслуг.

Единовременные выплаты

Выплата по беременности жене солдата-срочника

На такое пособие имеет право жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.

Куда обращаться за выплатой

Лично в территориальные органы Социального фонда России или МФЦ с пакетом документов. Можно подать заявление через госуслуги.

Выплата при рождении ребенка (неработающим гражданам)

Имеют право все неработающие граждане России после рождения ребенка

Куда обращаться за выплатой

В территориальные органы Социального фонда России.

Выплата при рождении ребенка (работающим гражданам)

Предоставляется одному из работающих родителей.

Куда обращаться за выплатой

Пособие назначается проактивно - без подачи заявления.

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком

На выплату имеет право один из членов семьи (родственник), опекун, попечитель, осуществляющий фактический уход за больным ребенком.

Куда обращаться за выплатой

Пособие назначается без подачи заявления на основании электронного листка нетрудоспособности.

Материнский капитал

На него имеют право россиянки, родившие (усыновившие) 1-го ребенка (с 01.01.2020г).

Женщины - граждане России, родившие (усыновившие) 2-го ребенка, 3-го ребенка и последующих детей.

Мужчины - граждане России, которые являются единственными усыновителями 1-го ребенка (с 01.01.2020г).

Мужчины, единственные усыновители 2-го, 3-го и последующих детей (с 01.01.2007г).

Как получить материнский капитал