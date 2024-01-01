Как Новый 2024 год встретили в странах СНГ

Новый год – любимый праздник и в странах Содружества. Как его встретили в столицах, смотрите в материале телеканала «МИР 24».

Астана

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Главным событием на территории ЭКСПО стал праздничный салют. Он прогремел ровно в 12 часов: более тысячи выстрелов. После для астанчан устроили праздничный концерт. Расположился на территории городка и каток, а также несколько горок и фотозон.

«Люди все счастливы. Посмотрите на детей, у всех горят глаза. Столько всего придумали, чтобы было интересно», – перечислил гость праздника.

«Хорошо все организовали, мне так нравится. Я желаю процветания казахстанцам, мирного неба над головой нашей стране. Пусть этот год принесет только счастье всем нам», – сказала жительница Казахстана.

Ереван

В Армении новый год по традиции отметили за богато накрытыми столами в кругу родных и близких. Молодежь и гости столицы в праздничную ночь пришли на площадь Республики, где установлена главная елка страны. Их встречали, в том числе, Дед Мороз и Снегурочка. Праздничные гуляния продлились до утра, и на протяжении всего дня здесь, на площади, тоже будет многолюдно. Традиционно сюда приходят семьи с детьми.

Душанбе

Таджикистанцы традиционно Новый год встретили на площади Независимости в Душанбе. Вокруг главной новогодней ели собрались несколько тысяч людей. На праздник сюда приехали даже граждане из отдаленных уголков республики. Хоть долгожданный снег и не выпал в новогоднюю ночь, это никак не отразилось на настроении. Все веселились и танцевали. Здесь же состоялся главный праздничный концерт. На сцене выступили известные творческие коллективы и артисты эстрады.

Бишкек

В Бишкеке новый год встретили весело с песнями и танцами. На главной площади страны у новогодней елки с 8 вечера до полуночи шел праздничный концерт, организованный мэрией столицы. Больше тысячи человек пришли сюда, многие с семьями и детьми. Любой желающий мог пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно, загадать желание у праздничной елки. В этом году она необычайно красива. Помимо тысяч игрушек, ее украсили почти десятью километрами гирлянд. Чтобы горожанам было удобнее добираться до дома автобусы и троллейбусы работали всю ночь.

Баку