Мошенники начали выдавать себя за отца Урганта
Актер и телеведущий Андрей Ургант сообщил в соцсетях, что мошенники пытаются вымогать деньги от его имени. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Ургант рассказал, что мошенники представляются его именем и рассказывают, что он якобы находится в Таиланде. После этого они пытаются вымогать деньги под различными предлогами.
Артист заявил, что не выезжал за рубеж и находится в Петербурге. Он попросил не отвечать злоумышленникам.
«Не переводите им никаких денег! Я в Петербурге! У меня все хорошо!» — заявил телеведущий.
Ранее мошенники создали страницу с фотографиями курского омбудсмена и рассылали сообщения от его имени.
Рамблер: главные новости