Мошенники начали выдавать себя за отца Урганта

Актер и телеведущий Андрей Ургант сообщил в соцсетях, что мошенники пытаются вымогать деньги от его имени. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ургант рассказал, что мошенники представляются его именем и рассказывают, что он якобы находится в Таиланде. После этого они пытаются вымогать деньги под различными предлогами.

Артист заявил, что не выезжал за рубеж и находится в Петербурге. Он попросил не отвечать злоумышленникам.

«Не переводите им никаких денег! Я в Петербурге! У меня все хорошо!» — заявил телеведущий.