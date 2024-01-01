Новогоднее обращение Путина: самые запоминающиеся пожелания россиянам

В ночь на 1 января 2024 года президент РФ Владимир Путин традиционно обратился к россиянам с речью. «Рамблер» рассказал, о чем говорил президент в эту новогоднюю ночь и вспомнил еще о трех запомнившихся обращениях Путина.

2024

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Первыми новогоднее обращение президента традиционно увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступает раньше всех. Минувшей ночью Владимир Путин говорил о сплочении российского общества, поблагодарил участников специальной военной операции. Их президент назвал героями.

Отдельно Владимир Путин пожелал всего самого доброго российским семьям. Как известно, наступивший год официально объявлен годом семьи. Президент подчеркнул: россияне едины в помыслах, труде и бою и являются одной большой семьей.

«Самым большим залогом будущего России является то, что россияне вместе», – отметил Владимир Путин.

2002

31 декабря 2001 года Путин впервые в новогоднем обращении говорил о борьбе с международным терроризмом. 11 сентября 2001-го жертвами терактов в США стали почти три тысячи человек и были разрушены башни-близнецы.

«Последовательная борьба с террором продиктована не только нашими национальными интересами, но и его глобальной опасностью. И на очередной вызов террористов мировое сообщество ответило небывало интенсивным международным сотрудничеством. Государства сплотились и – вместе с Россией – встали на защиту мира, спокойствия и самой жизни», – сказал в новогоднюю ночь президент.

2003

Портал 74.ru рассказал, что в новогоднюю ночь на 1 января 2003 года Путин единственный раз почти не говорил об экономике, политике и произошедших за год событиях, посвятив свою речь «простым пожеланиям россиянам.

«Прежде всего хочу пожелать вам исполнения желаний. Чтобы исполнилось и получилось все, что вы наметили, загадали, задумали. Пусть осуществятся все ваши добрые начинания, планы и замыслы. Пусть в Новом году каждый будет успешным в делах. Ведь именно из них складывается наша общая жизнь. Складывается судьба страны. Судьба России», – говорил тогда президент.

2014