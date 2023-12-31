Цискаридзе объяснил, почему поддерживает Путина

Он всегда оправдывает надежды избирателей. Для меня не пустые слова «честь» и «достоинство», особенно в переломный момент для России и мира в целом, а он эти понятия олицетворяет. У него никогда слова с делом не расходятся. Я имел возможность неоднократно общаться с Путиным лично и всегда отмечал его умение вникать в самую суть проблем и государственный подход в их разрешении, — отметил Цискаридзе.