Классная руководительница Путина обратилась к участникам СВО

По данным агентства, Вере Дмитриевне Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем главы государства в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.