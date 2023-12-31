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Классная руководительница Путина обратилась к участникам СВО

Вера Гуревич, школьная учительница и классная руководительница президента России Владимира Путина, обратилась к участникам специальной военной операции с новогодним поздравлением. Об этом пишет ТАСС.

Классная руководительница Путина обратилась к участникам СВО
© РИА Новости

По данным агентства, Вере Дмитриевне Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем главы государства в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.

«Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам прибавление сил, здоровье. А мужества и стойкости вам не занимать», — сказала Гуревич.

Учительница выразила надежду на скорейшее завершение военных действий и возвращение бойцов в их семьи с победой. Она пожелала им счастья, здоровья, посоветовала беречь себя.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главу Сербии Александра Вучича, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, российский лидер поздравил бывшего президента Франции Николя Саркози, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, Папу Римского Франциска.

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