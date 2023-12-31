Россиянам перечислили самые эффективные методы борьбы с похмельем

Прежде, чем употреблять спиртосодержащие напитки в новогоднюю ночь, необходимо подготовить к этом свой организм. По мнению специалистов Роскачества, следует сперва поесть жирной пищи, к числу которой относится картошка и рыба. Также полезными будут орехи и зелень.

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В ведомстве напомнили, что залог отсутствия похмелья на утро — пить не на пустой желудок. За несколько часов до праздника специалисты также рекомендуют принять несколько таблеток активированного угля или другого абсорбента.

— Лучше всего поесть за 2-3 часа до начала застолья, а если это не получается, то перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем, — приводит заявление Роскачества РИА Новости.

Эксперты также отметили, что высокая степень опьянения возникает не из-за понижения или повышения градуса, а из-за самого факта смешивания напитков. Поэтому россиянам посоветовали пить один алкоголь на протяжении праздника, а не сочетать несколько.

Совсем скоро россияне сядут за праздничный стол. О том, как много можно съедать салата оливье и селедки под шубой, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.