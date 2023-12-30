Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
Скончалась одна из самых известных дикторов и ведущих Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Это произошло в пятницу ночью. Галине Михайловне было 82 года.
Печальными новостями поделился ее коллега Дмитрий Борисов.
«Всю жизнь она проработала в программе „Время“. Она долго болела: тяжелая судьба, умер сын. Много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, ещё раньше», — написал Борисов.
Галина Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в Казани, окончила местное театральное училище, затем Ленинградский государственный институт культуры имени Н.К. Крупской.
Старшее поколение хорошо помнит Галину Михайловну по передачам «Время», «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце», и многим другим, информирует Экспресс газета.
Прощание с Зименковой пройдет 2 января в 11:00 в Храме иконы Божией Матери Знамение в Аксиньино (Москва, Фестивальная улица, дом 6, строение 1).