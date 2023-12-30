Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова

«Всю жизнь она проработала в программе „Время“. Она долго болела: тяжелая судьба, умер сын. Много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, ещё раньше», — написал Борисов.