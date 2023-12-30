Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в Белгороде. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале мэра столицы.
«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», – написал Сергей Собянин.
По его словам, Москву и Белгород связывают тесные братские связи. При необходимости столица готова выделить необходимую помощь по восстановлению города.