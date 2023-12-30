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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды
© РИА Новости

«С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее источник RT сообщил, что подозреваемый в убийстве отца Легойды был неоднократно судим.

Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли у машины рядом с дорогой в Видном.

После этого официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемого в убийстве задержали.

Общество
Владимир Легойда
Патриарх Кирилл
Ирина Волк
МВД России
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