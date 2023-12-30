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В 2024 году в России проведут аналог «Евровидения»

Музыкальный конкурс «Интервидение» проведут в Санкт-Петербурге в следующем году. Известно, что на его проведение правительство России выделит 600 миллионов рублей. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отмечает газета «Петербургский дневник».

В России проведут аналог «Евровидения»
© ТАСС

Напомним, с идеей о проведении в России "Интервидения" выступал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он подчеркивал, что конкурс станет «свободной трибуной», в которой не будет политических ограничений.

Мишустин же уточнял, что, по замыслу деятелей культуры, конкурс мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые «разделяют наши духовные ценности и готовы к равноправному диалогу». Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания.

Самые запоминающиеся номера за всю историю Евровидения

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