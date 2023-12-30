В России проведут аналог «Евровидения»

Музыкальный конкурс «Интервидение» проведут в Санкт-Петербурге в следующем году. Известно, что на его проведение правительство России выделит 600 миллионов рублей. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отмечает газета «Петербургский дневник».

Напомним, с идеей о проведении в России "Интервидения" выступал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он подчеркивал, что конкурс станет «свободной трибуной», в которой не будет политических ограничений.