Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

Утверждено расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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— В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по итогам общественного обсуждения экзамены в 9-х классах, которые до этого были запланированы на 24 и 25 мая, будут перенесены, указанные дни будут учреждены для празднования традиционных «последних звонков». В свою очередь ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9-х классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня — 27 мая, 11 июня и 14 июня.

Среди нововведений указано, что теперь на ОГЭ по математике нельзя будет использовать непрограммируемый калькулятор. В ходе дополнительной проработки этого вопроса будет решено об использовании калькулятора в дальнейшем, пишет Telegram-канал Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).