Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

© Shutterstock

В ведомстве отметили, что в соответствии с приказами, ЕГЭ в 2024 году в долгосрочный период пройдет в промежутке с 22 марта по 22 апреля.

Основной период планируется провести с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 сентября по 23 сентября. Резервные дни в основной период запланированы на временной промежуток с 20 июня по 1 июля. Также были утверждены даты проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов.