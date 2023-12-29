В магазинах Москвы и Подмосковья появилась опасная кола

На полках магазинов Москвы и Подмосковья стала появляться опасная «Кока-кола» из Казахстана, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее напиток этого производителя попал в Краснодарский край.

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Канал рассказал, что газировка от «Кока-Кола Алматы Боттлерс» уже была объявлена некачественной после ряда проверок. Напиток оказался не соответствующим техническим регламентам. В частности, в его составе обнаружился аспартам, не указанный в составе.

Власти Краснодарского края призвали местных жителей внимательно изучать этикетки и не приобретать эту газировку. Также было издано распоряжение об экстренном изъятии товара из магазинов. По данным канала, обнаруженные в составе колы химические добавки потенциально могут нести угрозу здоровью и жизни.