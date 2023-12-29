Умер экс-ректор СПбПУ академик Васильев

Бывший ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), заслуженный деятель науки и техники России, академик Российской академии наук (РАН) Юрий Васильев скончался на 95-ом году жизни.

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О кончине Васильева сообщили в пятницу в пресс-службе РАН, передает ТАСС.

Юрий Васильев родился в 1929 году в Иркутске, в 1946 году он стал студентом гидротехнического факультета Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина. С 1983 по 2003 год он являлся руководителем Политехнического университета.

В РАН добавили, что в 2002 году одну из малых планет Солнечной системы назвали в честь Васильева. Ее название составляют инициалы академика – «ВЮС».