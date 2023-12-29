Участники «Движения Первых» в образах Дедов Морозов поздравили военных и врачей

В разных регионах страны проходит акция "Российский детский Дед Мороз". Юные активисты из "Движения первых" поздравляют тех, кто проведет праздничную ночь и январские каникулы на работе и службе - бойцов специальной военной операции, сотрудников Пограничной службы ФСБ России, полицейских, врачей, спасателей, работников коммунальных служб. Дети нарядились в костюмы Дедов морозов и Снегурочек, чтобы вручить подарки взрослым и выразить им благодарность за труд. Об этом сообщили в пресс-службе "Движения Первых".

© Пресс-служба «Движения первых»

По словам председателя правления "Движения Первых" Григория Гурова, ребята своими руками готовят подарки, чтобы создать новогоднее настроение и напомнить взрослым, что Новый год - это, прежде всего, время чудес и исполнения желаний. По всей стране прошло более 14 тыс. мастер-классов по изготовлению подарков и открыток.

Активисты движения из Запорожской области поздравили военных батальона имени Павла Судоплатова и подарили им поделки и письма со словами поддержки. Ребята из Мурманской области поздравили сотрудников пограничной комендатуры пограничного контрольно-пропускного пункта Ена.

Школьники из Смоленской области совместно с представителями клуба-музея СССР и Смоленского государственного института искусств расписали чемоданы под новогоднюю тематику и сложили в них новогодние елки, сладости, поздравительные открытки для бойцов СВО.

Ребята из Москвы поздравили врачей Морозовской больницы.