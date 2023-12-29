Стало известно, когда в Петербурге откроется станция метро «Горный институт»

Станцию метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге планируют открыть в сентябре 2024 года. Об этом kp.ru рассказал представитель вице-губернатора города Николая Линченко.
"Полагаем, что закончим строительство с опережением и станцию введут в эксплуатацию уже в сентябре грядущего года", - сообщил он.
В "Метрострое" изданию рассказали, что работы по строительству станции ведутся в соответствии с графиком.
"Окончание строительства станции запланировано на 2024 год, - говорится в сообщении пресс-службы "Метростроя Северной столицы".
В следующем году также планируют открыть участок Красносельско-Калининской линии, там ведется строительство пересадочного узла между новыми и старыми станциями.
22 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что станцию метро "Ладожская" откроют после капремонта 27 января 2024 года, к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда". Он также рассказал, как проверил ход капитального ремонта станции и убедился в соблюдении сроков. По его словам, поменялся внешний вид вестибюля – специалисты переоблицевали стены и колонны, восстановили форму люстры, витражи на центральном фасаде.