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Соловьев заступился за Киркорова после «голой вечеринки» Ивлеевой

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана. Ранее они участвовали в скандальной «голой вечеринке», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева в московском ночном клубе Mutabor.

Соловьев заступился за Киркорова после «голой вечеринки» Ивлеевой
© РИА Новости

«По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали. Филипп и в Крым ездил, и позицию свою сразу озвучил, учитывая всю сложность отношений с Аллой [Пугачевой]», — заявил Соловьев во время записи проекта «Полный контакт».

В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой. На мероприятие, которое было посвящено презентации фотопроекта для журнала Playboy, пришли множество российских звезд, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Артисты, которые приняли участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их выступления. Ивлеева два раза приносила свои извинения за мероприятия, передает телеканал 360.

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Юристы и социологи сообщили, что Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ, организовав «голую вечеринку», а кампания, которая против нее продолжается, вредна для российского общества. Среди критиков, например, была директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая известна всем, что пишет доносы на блогеров.

Общество
Екатерина Мизулина
Анастасия Ивлеева
Дима Билан
Владимир Соловьев
Филипп Киркоров
Телеканал "360° Подмосковье"
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