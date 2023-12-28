В магазине Петербурга назвали причину включения песни Сердючки

Включение в зале магазина сети «Галамарт» в Санкт-Петербурге песни Верки Сердючки (настоящее имя - Андрей Данилко) объясняется DDoS-атакой. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Накануне врач, приехавший в Петербург со специальной военной операции, рассказал, что в магазине на проспекте Ветеранов услышал композицию Верки Сердючки «Гулянка», в одной из строк которой цитируется гимн Украины. Он сразу же обратился к руководству торговой точки с просьбой объяснить выбор песни.

«На наш digital-плейлист была произведена DDoS-атака. Это стало причиной появления в списке композиций нежелательных музыкальных треков», — подчеркнули в пресс-службе.