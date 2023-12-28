Кашпировский вернется на экраны ТВ

СМИ: Кашпировский вернется на экраны в новогодние праздники
Знаменитый гипнотизер Анатолий Кашпировский вернется на экраны россиян в новогодние праздники, рассказал его представитель в интервью порталу «Абзац».
По его словам, Кашпировский примет участие в передаче «Песни от всей души». Он добавил, что это «будет совершенно необычный эфир»
Анатолий Михайлович любит музыку, народные песни, дружил со многими известными композиторами, отметил представитель.
Он заметил также, что Кашпировский не собирается уезжать из России на новогодние праздники, так как всегда встречает их дома.
Напомним, что гипнотизер, наряду с Алланом Чумаком, обрел широкую популярность в СССР в конце 80-х годов. Одной из его крылатых фраз стала «Даю установку».
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