Кашпировский вернется на экраны ТВ

Знаменитый гипнотизер Анатолий Кашпировский вернется на экраны россиян в новогодние праздники, рассказал его представитель в интервью порталу «Абзац».

По его словам, Кашпировский примет участие в передаче «Песни от всей души». Он добавил, что это «будет совершенно необычный эфир»

Анатолий Михайлович любит музыку, народные песни, дружил со многими известными композиторами, отметил представитель.

Он заметил также, что Кашпировский не собирается уезжать из России на новогодние праздники, так как всегда встречает их дома.