В РФ разрешили выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя

«Разрешить <...> "Герофарм" и <...> "Промомед" использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, <...> принадлежащими компании "Ново Нордиск", по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск" в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид"», — сказано в сообщении Кабмина.