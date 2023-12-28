В РФ разрешили выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя
Кабмин России разрешил компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» даже без согласия зарубежного правообладателя «Ново Нордиск». Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению, разрешение будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Как уточнил генеральный директор «Герофарм» Пётр Родионов, такое разрешение позволит компаниям законно обеспечивать пациентов необходимым лекарством.
«Разрешить <...> "Герофарм" и <...> "Промомед" использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, <...> принадлежащими компании "Ново Нордиск", по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск" в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид"», — сказано в сообщении Кабмина.
Ранее Кабмин продлил ускоренную регистрацию ветпрепаратов продлили на 2024 год.