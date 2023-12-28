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В РФ разрешили выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя

Кабмин России разрешил компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» даже без согласия зарубежного правообладателя «Ново Нордиск». Об этом сообщает РИА «Новости».

В РФ разрешили выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя
© РИА Новости

Согласно сообщению, разрешение будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Как уточнил генеральный директор «Герофарм» Пётр Родионов, такое разрешение позволит компаниям законно обеспечивать пациентов необходимым лекарством.

«Разрешить <...> "Герофарм" и <...> "Промомед" использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, <...> принадлежащими компании "Ново Нордиск", по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск" в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид"», — сказано в сообщении Кабмина.

Ранее Кабмин продлил ускоренную регистрацию ветпрепаратов продлили на 2024 год.

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