Популярный российский стендап-комик Руслан Белый* рассказал о сложностях жизни в Испании в шоу своего коллеги Дмитрия Романа на YouTube.

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Белый* признался, что во время переезда в Испанию у него возникли сложности с поиском жилья.

— У тебя нет вида на жительство, у тебя нет контракта на работу, у тебя нет банковских карт. Это было культурным шоком, когда ты ищешь объявления, обращаешься, и тебе такие: «Нет», — пояснил комик.

Еще одной сложностью стало то, что арендодателей в испанской столице вообще не интересует, какой доход имеют арендаторы. В результате долгих поисков Белый* был вынужден снять квартиру, которая обходится ему в три тысячи евро, что по нынешнему курсу составляет 303 тысячи рублей.

Покинувший Россию видеоблогер и юморист Данила Поперечный пожаловался на трудности, которые возникли у него в США в ходе его стендап-тура. В частности, организаторы концертов не выполняют условия договоров. Помимо этого, к выступлению не была подготовлена сцена, а в некоторых городах не был предоставлен технический персонал.