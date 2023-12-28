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Юрист Хаминский: Блиновская не сможет выиграть суд у ФНС

Нет никаких оснований для победы блогера Елены Блиновской в суде против ФНС, подчеркнул налоговый юрист Александр Хаминский в статье для News.ru.

Юрист оценил шансы Блиновской выиграть суд у ФНС
© РИА Новости

Эксперт пояснил, что Блиновская подала заявление о признании незаконным решения Инспекции ФНС № 6 о привлечении ее к налоговой ответственности.

Ее адвокаты, уточнил он, полагают, что в случае, если суд примет решение в их пользу, то отпадут основания для возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов.

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«Здесь я не вижу оснований к тому, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС», — отметил Хаминский.

Напомним, что 29 ноября ФНС выставила блогеру счет на 1,4 млрд рублей. В сумму вошли как начальная сумма задолженности, так и штрафы.

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