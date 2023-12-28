Юрист оценил шансы Блиновской выиграть суд у ФНС

Нет никаких оснований для победы блогера Елены Блиновской в суде против ФНС, подчеркнул налоговый юрист Александр Хаминский в статье для News.ru.

Эксперт пояснил, что Блиновская подала заявление о признании незаконным решения Инспекции ФНС № 6 о привлечении ее к налоговой ответственности.

Ее адвокаты, уточнил он, полагают, что в случае, если суд примет решение в их пользу, то отпадут основания для возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов.

«Здесь я не вижу оснований к тому, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС», — отметил Хаминский.