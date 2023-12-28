Сценариста Юрия Арабова похоронят на Троекуровском кладбище 30 декабря

Российского сценариста и писателя Юрия Арабова похоронят на Троекуровском кладбище 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Отпевание состоится в субботу 30 декабря в 11:00 в храме святой Троицы живоначальной в Хохлах (Хохловский пер., 14, стр. 5). Похороны на Троекуровском кладбище в 14:00», – говорится в сообщении. Сценарист умер 27 декабря на 70-м году жизни.