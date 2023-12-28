Уехавшие айтишники рассказали о вещах из России, по которым скучают
Большинство уехавших за границу российских IT-специалистов чаще всего скучают по зиме, грече и не только. Об этом "Газете.Ru" рассказала HR-директор отечественной технологической компании Kodix Елена Ганзина.
"Эмиграция и глобальный переезд в другую страну не могут пройти без стресса даже для самых спокойных людей. Многие испытывают культурный шок, трудности с поиском работы и языком, тяжело адаптируются к новому климату и в целом долго привыкают к жизни на новом месте", – сказала Ганзина.
В такие моменты, по ее словам, люди начинают тосковать по вещам, с которыми у них ассоциируется родина. Так, отметила Ганзина, ее знакомые айтишники будучи за границей чаще всего скучают по настоящей снежной зиме, докторской колбасе, грече и русской еде в целом.
"Удивительно, но многие скучают и по недовольным лицам. Да, в Европе и Америке все улыбаются, но многие отмечают, что зачастую ты никогда не узнаешь, что эти люди думают на самом деле. В России люди хоть и не такие приветливые, зато более честные, без лести и наигранной толерантности", – сказала эксперт.
Многим не хватает российского уровня сервиса в плане такси и доставки еды. Административные ресурсы вроде российских "Госуслуг" тоже за рубежом большая редкость, поэтому данный сервис тоже попал в подборку.
"Еще им не хватает бабуль. Открытки в мессенджерах от бабушек и дедушек уже не так раздражают, когда наши близкие очень далеко, и мы не можем увидеть их, как только вздумается. Поэтому скучающие релоканты уже и сами гуглят открытки с "Добрым утром!", чтобы порадовать бабулю из-за границы", – добавил Ганзина.