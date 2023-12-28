Уехавшие айтишники рассказали о вещах из России, по которым скучают

"Удивительно, но многие скучают и по недовольным лицам. Да, в Европе и Америке все улыбаются, но многие отмечают, что зачастую ты никогда не узнаешь, что эти люди думают на самом деле. В России люди хоть и не такие приветливые, зато более честные, без лести и наигранной толерантности", – сказала эксперт.