Артист Алексей Кравченко признан "угрозой нацбезопасности Украины"

Народный артист РФ Алексей Кравченко признан "угрозой нацбезопасности Украины"
Народный артист РФ Алексей Кравченко включён министерством культуры и информационной политики Украины в список "лиц, создающих угрозу нацбезопасности", следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.
Вместе с Кравченко там оказался и певец Ярослав Дронов, широко известный как SHAMAN.
Карьера Кравченко началась с легендарного фильма Элема Климова "Иди и смотри". Также он известен по сериалу "Бригада", фильмам "9рота","Мужской сезон: Бархатная революция", "Сердце пармы", "Шугалей 3", "Солнцепёк", "Лучшие в аду" и другим.