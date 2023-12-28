Артист Алексей Кравченко признан "угрозой нацбезопасности Украины"

Народный артист РФ Алексей Кравченко включён министерством культуры и информационной политики Украины в список "лиц, создающих угрозу нацбезопасности", следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

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Вместе с Кравченко там оказался и певец Ярослав Дронов, широко известный как SHAMAN.