Стали известны детали и причина смерти Юрия Арабова

Причиной смерти советского и российского сценариста и поэта Юрия Арабова стала острая сердечная недостаточность. Такой информацией располагает SHOT.

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По данным канала, сославшегося на свой неназванный источник, сценаристу стало плохо накануне, в районе пяти часов вечера, - "но рядом никого не оказалось".

Как стало известно ресурсу, тело Арабова два часа пролежало в квартире в московском районе Ростокино - "пока его не обнаружила дочь".