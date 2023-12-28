Стали известны детали и причина смерти Юрия Арабова
Причиной смерти советского и российского сценариста и поэта Юрия Арабова стала острая сердечная недостаточность. Такой информацией располагает SHOT.
По данным канала, сославшегося на свой неназванный источник, сценаристу стало плохо накануне, в районе пяти часов вечера, - "но рядом никого не оказалось".
Как стало известно ресурсу, тело Арабова два часа пролежало в квартире в московском районе Ростокино - "пока его не обнаружила дочь".
Юрий Арабов родился в 1954 году в Москве, окончил ВГИК. Дебютировал в кино как сценарист "Одинокого голоса человека". По его сценариям сняты проекты "Скорбное бесчувствие", "Господин оформитель", "Дни затмения", "Молох", "Телец", другие.