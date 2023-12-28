Эксперт перечислил частые причины пожаров в новогодние праздники

Пиротехника и большое количество включенных электроприборов в новогодние праздники повышают риск возникновения пожара. Как сообщает газета «Известия», эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как создать безопасное от возможного возгорания пространство во время празднования Нового года.

Эксперт отметил, что с точки зрения пожарной безопасности все атрибуты праздника можно разделить на две группы. Первая — предметы, которые могут стать причиной пожара. К ним относится пиротехника, электроприборы вроде гирлянд и светильников, а также источники открытого огня: свечи, камины и сигареты. Ко второй группе относятся предметы, которые легко загораются и помогают огню распространяться. Это салфетки, текстиль, мягкая мебель, сухие еловые ветви и прочее.

По словам Соколова, в идеальной ситуации предметы из этих двух групп не должны размещаться рядом друг с другом. Фейерверки, салюты и петарды он посоветовал запускать лишь на улице. Следует проследить, чтобы траектории залпов не пересекались с автомобилями, фасадом и кровлей дома. Бенгальские огни также лучше зажигать вне помещения, однако если хочется зажечь их дома, то лучше делать это подальше от легко воспламеняемых предметов.

Отдельное внимание эксперт уделил гирляндам. Он посоветовал приобретать их в специализированных производителей. При покупке на маркетплейсах следует обращать внимание на отзывы.

«Новые гирлянды не несут опасности сами по себе, но перед использованием лучше проверить исправность провода. К старым гирляндам стоит относиться с осторожностью: провода и вилка могут быть повреждены в силу износа. Если вы повесили гирлянду на улице, проследите, чтобы в место контакта с розеткой не попадал снег, а саму гирлянду не раскачивал ветер», — продолжил Соколов.