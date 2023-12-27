Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек у гинеколога

Минздрав предлагает проводить первые осмотры девочек гинекологом на медосмотрах с 13 лет
Минздрав России предлагает изменить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 лет на 13. Об этом со ссылкой на соответствующий проект приказа министерства сообщает РИА Новости.
"В настоящее время <...> порядком предусмотрено проведение осмотра акушером-гинекологом девочек в 14 лет. Вместе с тем в условиях современного подхода, направленного на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков, с учетом физиологического становления репродуктивной функции, необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет", – указано в пояснительной записке к документу.
Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова заявила, что данное изменение возраста осмотра девочек гинекологом принципиально важно для их здоровья, в том числе репродуктивного. По ее словам, этот год очень много значит для девочек, ведь в подростковом возрасте происходит половое созревание.
По ее словам, таким образом врач сможет своевременно оказать помощь пациентке, если что-то идет не так, и сохранить ее здоровье.