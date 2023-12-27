Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек у гинеколога

"В настоящее время <...> порядком предусмотрено проведение осмотра акушером-гинекологом девочек в 14 лет. Вместе с тем в условиях современного подхода, направленного на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков, с учетом физиологического становления репродуктивной функции, необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет", – указано в пояснительной записке к документу.