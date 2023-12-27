Сокуров: Арабова отличали вера в художество и высочайший профессионализм

Сокуров рассказал, что Арабова отличали вера в художество и высочайший профессионализм
Юрий Арабов был выдающимся писателем и драматургом, которого отличали особая вера в художество, а также профессионализм, трудно сравнимый с кем-либо в России, сказал ТАСС кинорежиссер Александр Сокуров.
"Это мой друг, с которым связана моя кинематографическая, моя профессиональная молодость. И многие первые шаги, которые я совершал в профессии, я совершал рядом с ним - и другого себе не представлял. То, что он выдающийся писатель и выдающийся драматург, это, я думаю, все знают. К сожалению, в последние годы мы уже не работали вместе - он работал с московскими режиссерами, но мы созванивались все время", - рассказал Сокуров.
Все кинопроизведения, созданные совместно с Арабовым, Сокуров назвал важными и дорогими для него. "Это было для нас общее дело", - добавил он. "И работал он быстро всегда, был сильным, очень наполненным энергией и верой в художество. Это была его отличительная черта. И, конечно, художественный профессионализм, трудно сравнимый с кем-то в России", - отметил режиссер.
Юрий Арабов на протяжении многих лет был соавтором Александра Сокурова, создал сценарии ко многим его фильмам, в числе которых "Одинокий голос человека", "Молох", "Телец", "Солнце", "Фауст" и другие. За сценарий к картине "Молох" в 1999 году Арабов был удостоен "Золотой ветви" Каннского кинофестиваля.
Юрий Арабов умер 27 декабря в возрасте 69 лет.