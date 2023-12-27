Сокуров: Арабова отличали вера в художество и высочайший профессионализм

"Это мой друг, с которым связана моя кинематографическая, моя профессиональная молодость. И многие первые шаги, которые я совершал в профессии, я совершал рядом с ним - и другого себе не представлял. То, что он выдающийся писатель и выдающийся драматург, это, я думаю, все знают. К сожалению, в последние годы мы уже не работали вместе - он работал с московскими режиссерами, но мы созванивались все время", - рассказал Сокуров.