Умер писатель и сценарист Юрий Арабов
Российский писатель и сценарист Юрий Арабов умер на 70-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Причина смерти сценариста не уточняется. Дата и место похорон пока неизвестны.
Юрий Николаевич Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИК ( мастерская Николая Фигуровского и Евгения Дикова).
Дебютировал в кинематографе как сценарист фильма «Одинокий голос человека» (1978, вышел на экраны в 1987 году). На постоянной основе сотрудничал с режиссером Александром Сокуровым, написал сценарии для 12 его картин.
Является автором романов «Биг-бит», «Флагелланты», «Чудо», «Столкновение с бабочкой», а также сборника кинопрозы «Солнце и другие киносценарии» и книги эссе «Механика судеб».
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