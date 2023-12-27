Умер писатель и сценарист Юрий Арабов

Российский писатель и сценарист Юрий Арабов умер на 70-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Причина смерти сценариста не уточняется. Дата и место похорон пока неизвестны.

Юрий Николаевич Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИК ( мастерская Николая Фигуровского и Евгения Дикова).

Дебютировал в кинематографе как сценарист фильма «Одинокий голос человека» (1978, вышел на экраны в 1987 году). На постоянной основе сотрудничал с режиссером Александром Сокуровым, написал сценарии для 12 его картин.