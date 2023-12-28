Заместитель начальника УМВД России по Белгородской области поздравил с Новым годом воспитанницу Дома ребенка

Сотрудники УМВД России по Белгородской области по традиции присоединились к ежегодному Рождественскому благотворительному марафону «Теплым словом - добрым делом 2024». Он проводится НИУ «БелГУ» с 2008 года и направлен на оказание помощи маленьким жителям региона, которые столкнулись с различными жизненными трудностями. В этом году заместитель начальника регионального Управления МВД Александр Коробейников поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым двухлетнюю воспитанницу специализированного Дома ребенка. В гости к Дарине, которой два с половиной годика, он пришел в сопровождении Полицейского Деда Мороза. Александр Николаевич вручил малышке куклу, пожелав исполнения всех желаний. Полковник полиции также поздравил с предстоящими праздниками коллектив учреждения и передал их воспитанникам сладкие подарки.