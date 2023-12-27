Российский летчик Ярошенко назвал «американскую мечту» мифом

Летчик Константин Ярошенко, который более десяти лет провел в тюрьме США, заявил, что «американская мечта» является мифом. Его слова приводит «РИА Новости».

Ярошенко отметил, что, находясь с американцами 24/7 в маленьком помещении, он понял их менталитет.

«Американская мечта — это миф. Американское общество сильно разрозненно, в основном по расовому признаку», — сказал он на презентации своей книги «История ростовского летчика. Домой сквозь года».

Ярошенко добавил, что во время поездок в суд он видел в США людей, живущих «в трейлерах и маленьких фанерных домиках» и грязь на улицах. По его мнению, многие американцы, особенно в глубинках, живут гораздо хуже, чем народ в России. Также Ярошенко сравнил не в пользу США содержание в тюрьмах. В частности, по его словам, во время пандемии COVID-19 тюремный врач не стал лечить заболевшего, заявив, что у него все пройдет, если он «полежит», но через два дня тот умер.

Кроме того летчик указал, что в США людям сильно «промывают мозги» по поводу России. Он поделился, что в тюрьме у него неоднократно и серьезно спрашивали о том, есть ли в РФ «видеомагнитофоны и телефоны».