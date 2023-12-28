Сразу девять объектов открыли в селе Судунтуй после капитального ремонта

Заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов отметил, что Агинский округ второй год подряд эффективно использует возможности этой федеральной программы. Он поблагодарил жителей села, администрацию сельского поселения, Агинского района за инициативную деятельность и упорство в достижении своей цели. «Спасибо всем судунтуйцам и выходцам села за такую поддержку. Уверен, что ключевой посыл программы - улучшение качества жизни на селе - достигнут», - сказал он. На этапе проектирования жители села, предприниматели собрали сумму софинансирования, что сыграло решающую роль в отборе среди проектов, претендовавших на участие в программе Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». «Когда ведется такая слаженная работа правительства РФ, Забайкальского края, местной администрации, и, самое главное, желание людей что-то сделать, - получаются такие замечательные результаты. Сплоченность и единство позволяют достигать любых целей. Сегодня жить на селе не просто, поэтому и работают такие программы. Президент нашей страны в центр внимания ставит сельское хозяйство, чтобы труд труженика села был выше и престижнее, и государство работает над этим», - сказал на торжественном открытии сенатор РФ Баир Жамсуев. Юные хозяева первого сельского технопарка продемонстрировали гостям разные возможности в области IT, науки, инженерии. Также они смогут обучаться азам предпринимательства и креативных индустрий. Первый сельский технопарк оснащен современным оборудованием на 19 миллионов рублей. Капитально обновилось и здание сельского клуба. У зрительного зала на 300 мест - новые кресла, у сцены - новые одежда и оборудование, в отремонтированных помещениях обустраиваются сельская библиотека, музей. Установили водоснабжение, канализацию. Во дворе появилась площадка, на которой планируют проводить праздничные мероприятия. В рамках программы и дополнительных средств из регионального бюджета в селе Судунтуй отремонтировали детский сад, возвели универсальную спортивную площадку, провели капитальный ремонт пяти водокачек. «Преимуществом данной программы в отличие от других государственных является ее комплексность. В прошлом году удалось обновить инфраструктуру села Урда-Ага, что существенно влияет на качество жизни селян», - отметил Базар Дугаржапов. С этим замечательным и долгожданным событием жителей села Судунтуй, участников торжества открытия поздравили почетные гости. Сенаторы РФ Баир Жамсуев и Сергей Михайлов, заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова, заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев, председатель Собрания представителей Агинского округа Жаргал Жапов, главы Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского районов, городского округа «Поселок Агинское» и другие официальные лица.Пресс служба Администрации Агинского Бурятского округа Пагма Очирова ,89144771544