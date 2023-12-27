27 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: pixabay.com В центре «Лира» покажут спектакль «Двенадцать месяцев» 30 декабря. Пост об этом опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте». Это история про девочку, которая встречает в лесу двенадцать братьев-месяцев. Они помогут ей в трудную минуту. Постановку представит детский музыкальный театр им. Наталии Сац. Режиссером выступил лауреат премии правительства России Валерий Меркулов. Будет два показа: 11:00 и в 14:00. Приобрести билеты можно по ссылке.