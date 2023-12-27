Куренков и Шойгу возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным

Церемония почтения памяти погибших сотрудников МЧС прошла в День спасателя в сквере Дмитрия Михайлика возле головного здания министерства в Москве. В ней приняли участие сотрудники центральных аппаратов МЧС и Минобороны, почетные гости, ветераны, спасатели и пожарные, курсанты ведомственных вузов. Они почтили память отдавших жизнь при исполнении служебного долга минутой молчания.

"В этот день в МЧС России отдают дань уважения ветеранам и всему личному составу за самоотверженный труд. В наших сердцах живет память о погибших коллегах. Ведомство чтит традиции и славится своими героями, которые первыми приходят на помощь. Благодарю вас за мужество, преданность и добросовестное служение делу спасения", - процитировала пресс-служба слова Куренкова.