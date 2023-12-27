Россиян предупредили об аномальных морозах до минус 51 градуса в части регионов

В части регионов России до конца года ожидаются аномальные морозы до минус 51 градуса. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Ряд регионов предупредили об аномальных морозах до минус 51 градуса
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Так, в Якутии с 27 до 31 декабря прогнозируется понижение температуры до 51 градуса ниже нуля, в Магаданской области — до 47 градусов, на Чукотке — до 48 градусов, на Камчатке — до 36 градусов. Помимо этого, до минус 44 градусов похолодает в Хабаровском крае, до минус 41 — в Амурской области.

«В Архангельской области 29-31 декабря температура будет на 7-11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 мороза, в Мурманской области — морозы до 18-24 градусов, что на 7-10 градусов ниже нормы», — рассказал специалист.

По его словам, аномальная погода придет в Коми и Вологодскую область, где ожидаются морозы до 22-25 градусов, что на 8-10 градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь в Центральной России ожидается мягкая погода. В Московском регионе не будет слякоти, высота сугробов достигнет примерно 20-25 сантиметров. 31 декабря и 1 января и днем, и ночью прогнозируется от минус 3-4 до плюс 1 градуса, а также небольшой снег.

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Роман Вильфанд
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