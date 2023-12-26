В меню обеда лидеров стран СНГ вошли сельдь под шубой и пельмени с крабом

В Санкт-Петербурге в ходе неформальной встречи глав государств СНГ прошел дружеский обед. В его меню вошли как традиционные блюда, так и деликатесы. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Стало известно, чем Путин угощал участников форума СНГ
© РИА Новости

Саммит проводится в Константиновском дворце в Стрельне. Отреставрированный и восстановленный дворец в настоящее время используется для мероприятий высокого уровня, государственных приемов.

На него президент России Владимир Путин пригласил коллег из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.

В меню обеда вошли сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, щербет из облепихи, стерлядь томлёная с овощами и икорным соусом, оленина с каштановым пюре и чёрной смородиной. На десерт лидерам предложили яблочный рулет с мороженым из ряженки.

Соцсети

Ранее в интернете появились фотографии меню обеда Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В Кремле заявили о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

В перечень блюд вошли закуска из дальневосточных продуктов, блины с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом, десерт «Павлова».

5
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости