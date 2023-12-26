Петербург обогнал Москву по числу солнечных дней

Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней в 2023 году. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные «Яндекс.Погоды».

Специалисты сервиса пояснили, что в северной столице было 94 солнечных дня, а в Москве — только 84. Вместе с тем, Петербургу не удалось занять первое место в целом по России, оно досталось Краснодару (116 дней). На втором месте — Уфа (115 дней).

Вместе с тем, по данным «Погоды», осадков в столичном регионе выпало почти вдвое больше, чем в Петербурге. Первую строчку в рейтинге в этом разделе занял Нижний Новгород — там осадки шли 108 дней в году.