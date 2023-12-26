Названа дата выхода Боярского на сцену после инфаркта

Раскрыта дата выхода Боярского на сцену после инфаркта
Стало известно, когда российский актер театра и кино Михаил Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта. Об этом Лариса Луппиан в разговоре с «Комсомольской правдой».
Собеседница издания рассказала, что актер примет участие в театральной постановке «В этом милом старом доме» 31 декабря.
«Спектакль в планах, Михаил Сергеевич выйдет на сцену, здоровье позволяет», — отметила Луппиан.
По данным издания, практически все билеты на постановку, начало которой запланировано на 16 часов, проданы.
28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.
Позже появилась информация, что все спектакли в Театре имени Ленсовета с участием Боярского перенесены на январь 2024 года, так как после выписки ему рекомендован постельный режим.