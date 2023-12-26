Потеря Марьинки и возможная потеря Авдеевки не вызовут у украинцев скорби, так как эта территория не является украинской землей. Об этом в своем Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Так общественница отреагировала на призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не скорбеть из-за потери населенных пунктов.

«Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта», — призвал ранее Залужный.

По словам Ахмедовой, и Авдеевка, и Марьинка — русские земли, поэтому Украина планомерно разрушает эти населенные пункты.

«Это же Донбасс. Русская земля. Только поэтому Украина его планомерно раздалбывает и отходит удовлетворенной. Никакой скорби, только шоу, прикрывающее желание стереть Донбасс с лица земли», — объяснила Ахмедова.

Она также заявила, что эта территория в принципе не имела никакого отношения к Украине.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в Донецкой народной республике.