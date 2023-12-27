Долгострой на Вилюйской сдали перед Новым годом в Новосибирске

Еще одним долгостроем стало меньше в нашем городе. В преддверии Нового года в Октябрьском районе введен в эксплуатацию дом № 6 по ул. Вилюйская.

Вопрос решился благодаря взаимодействию правительства региона с ППК «Фонд развития территорий». Новоселье в долгожданных квартирах отметят 46 семей.

По словам замминистра строительства НСО Дмитрия Богомолова это один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». Два дома – по ул. Калинина, 18 в г. Обь и дом № 12 в микрорайоне «Закаменский» – уже введены в эксплуатацию. На остальных ведутся работы.

«По решению Наблюдательного совета федерального «Фонда развития территорий» проблемы 33 долгостроев Новосибирской области решаются при софинансировании Фонда: по 25 домам осуществляются выплаты, дольщики 8 долгостроев получат своё жильё в достроенных домах. Практически всем дольщикам компенсации уже выплачены – на сегодняшний день это уже 2 145 граждан, сумма выплат составила порядка 5 млрд рублей», – подчеркнул Дмитрий Богомолов.